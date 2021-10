Im Mai 2001 brennt in einem Dorf in der Normandie eine Scheune. In den Ruinen entdecken Einsatzkräfte eine Leiche. Doch nicht das Feuer hat den Mann getötet, sondern eine Pistolenkugel. Eine Portion True Crime spendiert ZDFinfo zum Wochenende: "Zeitdruck am Tatort - Der Fall Alfred Petit". (44 Minuten)