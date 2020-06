4.000 Matjesheringe der neuen Fangsaison wollen die Niederlande am kommenden Montag gratis an Mitarbeiter des Universitätsklinikums Münster (UKM) ausliefern, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Mittwoch. Damit will sich das Land symbolisch für die Behandlung von Corona-Patienten in Deutschland bedanken. Deutsche Kliniken hatten in den Hochzeiten der Coronavirus-Pandemie zahlreiche Patienten aus dem Nachbarland aufgenommen, weil es dort anfangs nicht genügend Plätze auf Intensivstationen gab.