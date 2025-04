Update am Abend: Trübe Aussichten und Nachspiel für Trump?

Guten Abend,

die Wirtschaftsaussichten, die Robert Habeck heute vorgestellt hat, sind wie das Wetter hier auf dem Lerchenberg: ziemlich trüb. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Frühjahrsprognose mit null Prozent Wachstum.

Neue Phase im Ukraine-Krieg?

Zuletzt gab es wieder vermehrt russische Angriffe auf die Ukraine, wie heute erst wieder in der Hauptstadt Kiew . Mindestens neun Menschen kamen dabei ums Leben.

Die Anzeichen für eine russische Frühjahrsoffensive mehren sich. Die Zahl der Gefechte an der Front sei merklich gestiegen, wie unsere Militärexperten Christian Mölling und András Rácz in ihrem Update schreiben.

Haben Trumps Zölle ein gerichtliches Nachspiel?

Ein Dutzend US-Bundesstaaten haben gegen die Regierung von Präsident Donald Trump geklagt. So wollen sie die Zölle stoppen, die Trump gegen (fast) die ganze Welt verhängt hat. Er habe die Wirtschaft damit "ins Chaos gestürzt", heißt es in der Klage.

Bald mehr Überwachung mit Schwarz-Rot?

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD verspricht ein "Höchstmaß an Sicherheit". Der Weg dorthin führt über neue Ermittlungsbefugnisse bis zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung. Dabei könnten einige sicherheitspolitischen Vorhaben der neuen Regierung in spe an rechtliche Grenzen stoßen. Welche das sind und warum auch KI eine immer wichtigere Rolle bei der Thematik spielt: