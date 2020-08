EU-Sanktionen gegen Belarus? Die EU-Außenminister diskutieren heute über die Situation in Belarus nach der Präsidentschaftswahl am vergangenen Wochenende und den Demonstrationen in dieser Woche. Präsident Alexander Lukaschenko lässt Tausende Protestiere in Gefängnisse stecken. EU-Abgeordnete verlangen nun harte Maßnahmen, berichtet ZDF-Korrespondent Gunnar Krüger aus Brüssel.