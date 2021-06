Drei Mal Fußball-EM heute live im ZDF: Gerade zu Ende gegangen ist das Spiel in der Gruppe C Ukraine gegen Nordmazedonien. Ergebnis: 2:1. Ab 18 Uhr tritt Dänemark in seinem zweiten Gruppenspiel in der Gruppe B gegen Belgien an und um 21 Uhr heißt es in Gruppe C Niederlande gegen Österreich.