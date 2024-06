Update am Abend: Kilt, KI, Kokain - der Tag kompakt

immer noch nicht in EM-Laune? Das kann sich rasch ändern. Jedenfalls fiebern bereits Millionen Fans dem Anstoß entgegen - ob im Stadion, in der Kneipe oder beim Rudelgucken auf der Fanmeile. Das Eröffnungsspiel der Fußball-EM zwischen Deutschland und Schottland steigt am Abend in München. Der Marienplatz und die Fanzone waren schon am Nachmittag proppenvoll.