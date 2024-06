Update am Morgen: Anpfiff zur EM im eigenen Land

Inlohnt die Fanzone am Mainufer . Inlautet die Empfehlung Bikini Beach Oberkassel am Bonner Bogen, also direkt am Rhein. Und inwerden die Spiele auf einer 120 Quadratmeter großen und schwimmenden Leinwand im Olympiapark gezeigt. Diesen Tipp hat mir ein wahrer Freund geschickt, zusammen mit dem liebenswerten Kommentar: "Alter, ich hasse Fußball."