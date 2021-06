Viele spüren diese Erleichterung, aber auch, dass Europa schon ein merkwürdiger Gastgeber ist. In Budapest sitzen mehr als 55.000 Menschen im Stadion, meist ohne Maske. Viktor Orbán will wiedergewählt werden und ist dafür offenbar bereit, die Gesundheit der Fans zu riskieren. In St. Petersburg sieht alles nach der im gewohnten UEFA-Design aufgeputzten Fußballarena aus, während - wie das "auslandsjournal" gerade gezeigt hat - Wladimir Putin seine Kritiker in der Metropole an der Newa bedrängt. Und Boris Johnson in London freut sich aufs Endspiel im Londoner Wembley-Stadion, eine Show für sein "global Britain", das er vom Kontinent immer weiter wegführt. Fußball als allerkleinster gemeinsamer Nenner. "Ach, Europa!", hat Hans Magnus Enzensberger schon vor Jahrzehnten geseufzt.