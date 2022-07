Baustart der VW-Batteriezellfabrik in Salzgitter: Ab heute entsteht in Niedersachsen eines von bisher sechs geplanten Werken in Europa, in denen der Volkswagen-Konzern künftig eigene Akkus für die Ausstattung seiner Elektromodelle fertigen will. Zum Baubeginn will auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) vorbeikommen.