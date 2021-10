Die Aschewolke eines isländischen Vulkans durchkreuzt die Reisepläne eines geschiedenen Ehepaars, das auf dem Weg zur Hochzeit der einzigen Tochter in Griechenland ist. In Deutschland gestrandet, werden die restlichen 2.100 Kilometer für das französische Ex-Paar zu einem "on the road" ausgetragenen Kleinkrieg. "Eyjafjallajökull - Der unaussprechliche Vulkanfilm" bietet rasante Action, wilde Stunts, Komödie und Gefühl. Aber Achtung: Der Film ist nur noch bis Sonntag in der Mediathek.