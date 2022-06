Denn Wladimir Putin verknappt das Gas. Der russische Kriegspräsident will die westlichen Demokratien destabilisieren, die auf Seiten der Ukraine sind, und nimmt sie in den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Würgegriff. Insbesondere die Bundesrepublik ist betroffen. Jetzt rächt sich, dass Deutschland beim Heizen auch im Jahr 2022 immer noch am Erdgas hängt wie der Kranke am Tropf. Denn der nächste Winter kommt, und der wird für Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher teuer, so viel steht heute schon fest. Fast jeder zweite Haushalt heizt mit Gas, fast 200.000 neue Gasheizungen wurden in diesem Jahr aufgestellt, und auch die Stadtwerke setzen weiterhin auf: Erdgas.