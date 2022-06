Update am Abend : Krisengipfel vor Berggipfeln

Tag zwei des G7-Gipfels, der vor allem unter dem Eindruck des Krieges steht. Während die Staatschefs der G7 sich in Bayern vor idyllischem Bergpanorama treffen, sitzt Wolodymyr Selenskyj in der Ukraine und wird per Video zugeschaltet. In den vergangenen Tagen hat Russland seine Angriffe auf das Land wieder intensiviert, gestern gab es zum ersten Mal seit Anfang Juni Raketeneinschläge in Kiew.