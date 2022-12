was ließe sich nicht alles unter dem Begriff "Zeitenwende" (mehr dazu weiter unten) auflisten: So gehört spätestens seit vergangenem Winter das Interesse am Füllstand der Gasspeicher dazu - was vorher allenfalls Energieexperten hinterm bollernden Ofen hervorgelockt hätte. Zwei Meldungen lassen aktuell aufhorchen: Wir sparen zu wenig Gas. Und: Die Gefahr einer Gasmangel-Lage in Deutschland ist weiter gesunken. Wie das?