Update am Abend : Gruseln mit dem Gaspreis

Der heutige Reformationstag erinnert daran, dass Martin Luther schon vor 500 Jahren einen historischen Impuls für Veränderungen gab. Immer wieder Dinge und Verhaltensweisen zu hinterfragen, nicht nur in der Kirche, auch in anderen Teilen der Gesellschaft, ist ein Anliegen, das sich an jeden richtet. "Leben ist mehr!" begleitet am Reformationstag Jan Kleen, der zusammen mit seinen Mitstreitern ehrenamtlich Müll in seiner Heimatstadt Wilhelmshaven aufsammelt (13 Minuten).