Update am Morgen : Letzte Hoffnung Gaspreisdeckel?

die Krise kommt per Post ins Haus. Bei vielen Gaskunden trudeln gerade Briefe mit neuen Abschlagszahlungen ein. Erhöhungen von mehr als 1.000 Prozent, also mehr als Zehnfache, sind möglich. Jede zweite Wohnung in Deutschland wird mit Gas beheizt. Millionen Menschen - auch diejenigen mit mittleren Einkommen - haben jetzt also schwarz auf weiß, was bislang ein Gefühl, aber noch nicht Gewissheit war: Die Kosten können existentiell bedrohlich sein.