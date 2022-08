Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will mit seinem vorgeschlagenen Inflationsentlastungspaket zehn Milliarden Euro bereitstellen, um die steigenden Preise abzufedern. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzt vor allem aufs allgemeine Energiesparen und will vor allem Geringverdiener von den gestiegenen Energiekosten entlasten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) findet Lindners Steuerpläne "sehr, sehr hilfreich" und verspricht den Menschen in Deutschland gleichzeitig: "You'll never walk alone". Wirklich? frontal berichtet heute Abend, um 21 Uhr im ZDF, über den sozialen Zusammenhalt in Deutschland und Menschen, die sich in Zeiten der Inflation vom Staat alleingelassen fühlen.