Update am Abend: Intel-Krise und US-Waffen - der Tag erklärt

Mit viel Glitzer und selbst gebastelten Freundschaftsarmbändchen strömten sie zuletzt nach München, Hamburg und Gelsenkirchen: Zehntausende Fans kamen zu Taylor Swifts "Eras Tour" in Deutschland. Was macht ihre Fan-Liebe so besonders? Und wie fühlt es sich eigentlich an, ein "Swiftie" zu sein? Antworten gibt die Doku " Being Swiftie: Mein Leben für Taylor Swift von "37 Grad Leben". (27 Minuten)