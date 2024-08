Update am Morgen: Die Last der Entscheidung

16 Menschen, die laut Kanzler Olaf Scholz unter "fadenscheinigen Begründungen" in russischen und in einem belarussischen Gefängnis saßen, sind wieder frei. Sie haben US-amerikanischen oder deutschen Boden betreten und ihre Angehörigen wieder in die Arme schließen können. Aber auch der sogenannte Tiergartenmörder wurde mit offenen Armen in Moskau empfangen. Und zwar vom Präsidenten persönlich.