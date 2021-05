Urlaub an Pfingsten? Das Hotel- und Gaststättengewerbe lechzt danach, wieder öffnen zu dürfen; viele Deutsche würden einfach gerne mal wieder verreisen. In einigen Modellregionen in Deutschland ist das bald schon möglich, andere wollen nachziehen. Wo Urlaub an Pfingsten schon wieder möglich sein könnte, hat Nils Metzger zusammengefasst.