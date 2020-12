Am Donnerstag fällt in der Nordwesthälfte zeitweise Regen. Ganz im Westen kann sich am Nachmittag aber noch die Sonne zeigen. Im Südosten ist es meist trocken, aber auch hier bleibt es vielerorts trüb. Die Sonne scheint in Sachsen und an den Alpen am längsten. Die Temperatur erreicht 5 bis 12 Grad, bei Dauernebel nur 2 Grad.