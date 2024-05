Update am Abend: Neue EU-Asylregeln und Sorge in Georgien

Was ist eigentlich typisch deutsch? Spargel? Socken und Sandalen? Permanentes Beschweren? "Die spinnen, die Deutschen! Comedy von Loriot & Co" geht der Frage nach, ob wir wirklich so humorlos sind wie uns nachgesagt wird, welche Klischees einen wahren Kern haben - und wo Schluss mit lustig ist. Ein amüsanter Ausflug in die Welt der Comedy mit Blick auf deutsche Eigenarten. (43 Minuten)