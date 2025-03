Update am Abend: Erstmal zum Arzt - und Dosen, die kopfstehen

Guten Abend,

offene Punkte: keine - in bemerkenswerter Eintracht hat sich die AG Gesundheit auf ein Papier geeinigt, das die gesundheitspolitischen Eckpunkte einer möglichen Koalition von CDU und SPD absteckt. Unsere Kollegen in Berlin, Mathis Feldhoff und Britta Spiekermann, haben sich dieses Papier genau angesehen und einige wirkliche Neuerungen ausgemacht.

Offene Rechnungen: viele. Eine wachsende Community von Kunden in Europa wehrt sich gegen US-Produkte. Dass das große Unternehmen wie den E-Autohersteller Tesla betrifft, haben wir in den letzten Wochen ausführlich berichtet - der Absatz ist in der EU um die Hälfte eingebrochen

Der Protest hat aber noch ein anderes, kreatives Gesicht: In immer mehr Supermärkten - auch bei uns in Deutschland - finden sich auf dem Kopf stehende Pringel-Dosen, umgedrehte Baked Beans von Heinz, verkehrte Frischkäsepackungen oder Schokoriegel in seltsamen Positionen. Bilder davon werden im Netz geteilt - "buy from EU" ist der Slogan, der vor allem im Internetforum Reddit hochgehalten wird.