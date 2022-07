Update am Abend : Hoffen, dass der Getreide-Deal hält

Es geht um einen sicheren Korridor für Getreidehandelsschiffe aus drei Hafenanlagen in Odessa ins Schwarze Meer und zu den Abnehmern in aller Welt. Dazu müssen die Minen in diesem Korridor beseitigt werden und russische Kriegsschiffe müssen die freie Durchfahrt der Schiffe garantieren. Überwachen sollen das die Türken und sicherstellen, dass keine Waffen an Bord der Getreideschiffe in die Ukraine gelangen. Und dass die Russen den minenfreien Zugang nicht für einen Angriff auf Odessa nutzen.