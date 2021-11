1995: vier Freunde, alle zwölf Jahre alt, spielen im Wald. Außerdem ist Jesse dabei, der fünf Jahre alte Bruder von Mark. Als der kleine Jesse die vier Freunde ärgert, sind sie so genervt von ihm, dass sie ihn wegschicken. Das ist das letzte Mal, dass Mark seinen Bruder lebend sieht. Fast 20 Jahre später tauchen an einem Tatort DNA-Spuren von Jesse auf. Seine Eltern hatten über all die Jahre nie die Hoffnung aufgegeben, ihren Sohn lebend wiederzusehen. "The Five" ist eine moderne britische Krimi-Drama-Serie, die von dem renommierten Autor Harlan Coben stammt.