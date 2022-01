Denn, so schreibt Antje Boetius, Meeresforscherin und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, "Alles hängt vom CO2-Gehalt in der Atmosphäre ab (…) Klimaveränderungen betreffen alles, das ganze Leben". Bedenken wir also: Was wir tun, tun wir nicht nur für die Klimarettung, sondern in erster Linie für uns selbst.