In der Dokureihe "plan b" geht es in den nächsten drei Wochen um Visionäre, Mut, Kreativität und Aufbruch. Unter dem Motto "Da geht was, Deutschland!" zeigen wir Ihnen drei Filme zu den Themen Umwelt, Arbeit und Wohnen. Unsere plan b-Reporterin Antonia Lilly Schanze trifft Menschen, die mit ihren Lösungen eine Menge verändern. Teil 1 an diesem Samstag um 17.35 Uhr heißt: "Wer macht meine Umweltsünden klimafreundlich?":