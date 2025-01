Das Gute zum Wochenende: Ohne Kater und Rausch

wenn im fränkischen Schweinfurt ein alkoholfreies Weinfest Deutschland-Premiere feiert, in München der erste alkoholfreie Biergarten öffnet und wenn Null-Prozent-Biere bei uns immer neue Umsatzerfolge erzielen, dann ist etwas ganz schön in Bewegung gekommen. Deutschland trinkt Statistiken zufolge weniger Alkohol und das in allen Altersgruppen. Jetzt, zum Gute-Vorsätze-Monat, reden wieder alle über den "Dry January" oder über das maßvolle Trinken, aber alkoholfrei ist schon länger ein Trend.