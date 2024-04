Das Gute zum Wochenende: Schöne neue Arbeitswelt

Guten Morgen,

der Drahthersteller Mark Ormiston aus London ist in der sechsten Generation Unternehmer. Als seine Vorfahren den Betrieb 1793 gründeten, waren in Großbritannien Arbeitszeiten von zwölf bis 14 Stunden an sechs Tagen völlig normal.

Heute arbeiten seine Mitarbeiter vier Tage die Woche bei vollem Lohnausgleich. Ormistons Firma hatte an dem britischen Vier-Tage Testlauf teilgenommen und ist dabeigeblieben, weil es erfolgreich war: "Unsere Verkäufe sind nicht gesunken. Man muss sicherstellen, dass das Personal zufrieden ist, um produktiv zu bleiben".

27.04.2024 | 29:44 min

Als das Klinikum Bielefeld im Sommer 2023 auf zwei Stationen die Vier-Tage-Woche für Pflegekräfte einführte, war das ein Pilotprojekt. Noch vor Ablauf des Testzeitraums wurde das Modell als so erfolgreich bewertet, dass es weitere Stationen übernahmen - zuletzt auch die Intensivstation. Gerade der Pflegebereich steht vor großen Problemen, was die Arbeitszufriedenheit und den Fachkräftemangel angeht.

Aber die Arbeitswelt insgesamt befindet sich in einem rasanten Umbruch. "New Work" revolutioniert die Berufswelt. Darunter finden sich viele innovative Arbeitsmodelle - und -methoden, die darauf abzielen, die Arbeit flexibler, effizienter und mitarbeiterorientierter zu gestalten. Die Vier-Tage Woche ist dabei nur eine Möglichkeit, auf die geänderten Bedürfnisse der Mitarbeitenden und des Arbeitsmarktes zu reagieren. Ob im Handel, Handwerk oder Dienstleistungssektor: Betriebe öffnen sich für neue Ideen.

Wie Arbeit auch anders geht 07.10.2023 | 29:44 min

Nach einer gerade veröffentlichten Studie des TÜV-Verbandes, bei der 500 Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden befragt wurden, nutzen inzwischen vier von fünf Industrieunternehmen "New Work Methoden".

Dabei geht es um flexible Arbeitszeiten und -orte, neue Methoden der Projektarbeit, flachere Hierarchien, eine stärkere Betonung der "Work-Life-Balance" bis hin zu einer lebensphasenorientierten Personalpolitik, wozu für immer mehr Berufstätige Familienfreundlichkeit, Pflege- und Betreuungsunterstützung von Angehörigen gehören.

So bieten große Firmen wie das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson oder die Investmentbank Goldman Sachs inzwischen Rückkehr- und Rotationsmodelle für Mitarbeitende an, die nach der Pflege eines Angehörigen ins Berufsleben zurückkehren wollen. Der Kampf um Talente und Nachwuchs wird die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt weiter beschleunigen und verändern.

15.02.2024 | 29:46 min

Das betrifft zum Beispiel auch die Frage der Qualifikation. Geht es künftig um den besten Abschluss oder vielleicht stärker um Kompetenzen? Die US-Fluggesellschaft Delta Airlines, das Beratungsunternehmen Accenture oder auch Google haben den Hochschulabschluss als Anforderung bei vielen Stellenausschreibungen bereits gestrichen.

Auch staatliche Stellen oder lokale Behörden setzen auf alternative oder atypische Karrierewege. Und dabei verliert das "a" davor immer häufiger an Bedeutung. Wenn also heute Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit den klassischen Berufswelten brechen, dann ist das doch eine gute Nachricht - so kurz vor dem 1. Mai, dem Tag der Arbeiterbewegung, der sich zum 134. Mal jährt.

Ich wünsche Ihnen viel Zuversicht und ein schönes Wochenende.

Ihr Christian Dezer, Redaktionsleiter plan b

Was noch gut war diese Woche

Wasserreinigung durch Abfall: Was im ersten Moment widersinnig klingt, ist Forschenden an der Technischen Universität Wien jetzt gelungen. Sie haben aus gebrauchter Zellulose, zum Beispiel aus Pappbechern oder Reinigungstüchern, ein feines Nanogewebe entwickelt, mit dem Wasser gefiltert werden kann. Die Methode ist besonders geeignet für gesundheitsschädliche Farbstoffe, die in der Textilindustrie zum Einsatz kommen und lange im Wasser bleiben. Diese "Nanozellulose" lässt sich später entweder entsorgen oder nach Reinigung wieder verwenden.

Drohnen im Dauerbetrieb: Drohnen, die heute im Einsatz sind, müssen nach gewissen Nutzungszeiten wieder aufgeladen werden. Ein Forscher-Team der Johannes-Keppler-Universität Linz hat jetzt ultraleichte und extrem dünne Solarzellen hergestellt, mit denen es im Test möglich war, eine Drohne am Tag ohne Pause zu fliegen. Das bietet enorme Vorteile, zum Beispiel beim Drohnen-Einsatz in Notfällen. Diese neue Technologie eignet sich außerdem für eine Vielzahl von Anwendungen in der Luft- und Raumfahrttechnik.

Bluttest erleichtert Krebsfrüherkennung: Mit einem völlig neuen Bluttest ist es chinesischen Mediziner gelungen, mehrere Krebsarten gleichzeitig zu identifizieren, u. a. Bauchspeicheldrüsen-, Magen- und Darmkrebs. Die Methode gilt als günstig, umweltfreundlich, zuverlässig und leicht anzuwenden. Deshalb eignet sich das Diagnoseverfahren auch für ärmere Länder, in den die Gesundheitsversorgung schlechter als in Industriestaaten ist. Das Mediziner-Team schätzt, dass damit bis zu 50 % weniger Krebserkrankungen übersehen werden.

Ihre Portion Konstruktives am Wochenende

Faire Bezahlung, gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, neue Jobideen für Frau und Mann. In unserer Sendereihe "Da geht was Deutschland!" hat sich plan b Reporterin in der schönen neuen Arbeitswelt umgeschaut.

21.07.2022 | 30:04 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.