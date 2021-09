Experten raten schon länger, nicht weiter Naturlandschaft in landwirtschaftliche Nutzflächen zu verwandeln. Eine gerade veröffentliche Untersuchung der Online Plattform "Our World in Data" der Universität Oxford hat errechnet, dass eine Halbierung der Lebensmittelverschwendung, eine veränderte, auf weniger Fleisch und mehr Pflanzenkost basierende Ernährung, und eine naturnahe Bodennutzung das Artenschutzsterben entscheidend aufhalten könnte. Das gilt vor allem für Spezies in Afrika und Südamerika.