mal wieder jede Menge Katastrophenmeldungen: Eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht, alle 10 Minuten stirbt eine Spezies, dem Menschen drohen unwiderrufliche Verluste. So oder so ähnlich lauten die schlechten Nachrichten zum Thema Artenschutz, die in den letzten Tagen in den Schlagzeilen waren. Anlass der Berichterstattung war die weltweite Biodiversitätskonferenz in China, bei der die UN-Mitgliedsstaaten in dieser Woche virtuell über mehr Schutz für Tiere und Pflanzen beraten haben.