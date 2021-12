UNICEF wird 75 Jahre: Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg litten im kriegszerstörten Europa unzählige Kinder an Hunger und Krankheiten. Diese Not der Jüngsten und Schutzbedürftigsten wollten die Vereinten Nationen lindern und legten am 11. Dezember 1946 den Grundstein für das Kinderhilfswerk, das bis heute Millionen Kindern in mehr als 190 Ländern der Welt hilft. Auch wenn heute die Auswirkungen von Flucht und der Covid-Pandemie auf Kinder und Jugendliche in den Fokus gerückt sind, hat sich das Leitbild der Organisation in den vergangenen 75 Jahren nicht geändert: Das Wohl der Kinder fördern.