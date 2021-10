ein Wochenendtrip nach Nizza oder drei Wochen Rundreise auf Neuseeland und das alles ohne schlechtes Gewissen? Die Zeiten, in denen man sich beim Reisen keine Gedanken machte über CO2-Emissionen, ökologischen Fußabdruck und die Klimabilanz sind lange vorbei. Jetzt gibt es aber ein wenig Hoffnung für alle, denen ihr Fernweh ebenso wichtig ist wie die Rettung des Klimas: In dieser Woche wurde in Niedersachsen die weltweit erste industrielle Anlage in Betrieb genommen, die CO2-neutrales Kerosin produzieren kann.