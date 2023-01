Das Gute zum Wochenende : Boden gut machen

In Niedersachsen bekommen finanzschwache Familien Landeszuschüsse zum Verreisen. So kann eine vierköpfige Familie für einen 14-tägigen Urlaub in Deutschland mit 840 Euro rechnen. Das Einkommen darf bestimmte Grenzen nicht übersteigen und ist gerade für die gedacht, die in den Corona-Jahren in kleineren Wohnungen und durch Home-Schooling und Zukunftssorgen besonders belastet waren. Ein ähnliches Programm "Familienfreizeit NRW" gibt es auch in Nordrhein-Westfalen.