Kultur trotz Corona heißt es nun in Berlin. Endlich wieder Kultur, endlich wieder Konzerte und Schauspiel. Wollen wir das nicht alle? Ein Pilotprojekt mit Theatern und Opernhäusern prüft praktisch die logistische Machbarkeit von Veranstaltungen in Verbindung mit Antigentests. So soll ein durchführbares Szenario für die Wiedereröffnung der Kultur entwickelt werden, dass auch inzidenzunabhängig funktioniert und es den Bühnen ermöglicht, ein planbares Programm anzubieten, möglichst schon ab April. Die getesteten Hygienemaßnahmen sind wissenschaftlich erarbeitet und werden schon erfolgreich zum Beispiel in spanischen Kultureinrichtungen eingesetzt.