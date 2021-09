Und so lassen in Sachen CO2-Speicherung in dieser Woche noch weitere vielversprechende Meldungen aufhorchen. Vor der niederländischen Küste wird ebenfalls an einem Speicherprojekt gearbeitet. Dort sollen ab 2024, jährlich rund 2,5 Mio. Tonnen CO2 in leeren Gasfeldern gespeichert werden. Das klimaschädliche Gas soll später aus Industrieanlagen kommen. Derzeit läuft eine Simulationsstudie. Die europäische Union unterstützt das Projekt mit rund 100 Mio. Euro.