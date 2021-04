Die Krise hat uns wachgerüttelt. Auch das attestiert das Gutachten. Gerade in der Privatwirtschaft ist in wenigen Monaten gelungen, was jahrzehntelang undenkbar schien. Und dabei haben viele entdeckt: Videokonferenzen sind oft echte Alternativen zu Präsenzveranstaltungen, Homeoffice ist zwar kein Ersatz, aber eine gute Ergänzung zur Arbeit im Büro. Und auch an Schulen und Hochschulen, in der Medizin und im Kontakt mit Behörden bieten neue Medien ein bislang unterschätztes Potenzial.