Die folgende gute Nachricht ist für mich so interessant, weil sie schon jetzt Rüstzeug für den Kampf gegen mögliche weitere Corona-Mutanten darstellen könnte. An der Universität Bonn und dem Forschungszentrum "caesar" haben Wissenschaftler*innen einen Wirkstoff entwickelt, der vereinfacht gesagt, ein bestimmtes Protein blockiert und damit verhindert, dass Viren in jeweilige Zellen gelangen. Über das Protein dockt der Erreger normalerweise an die Zellen an, die er attackiert. Danach programmiert das Virus die Zelle so um, dass sie wiederum neue Viren produziert. Das wäre dann nicht mehr möglich.