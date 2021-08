In Afrika gibt es medizinische Hilfslieferungen per Flugdrohne schon länger. In Malawi und Tansania werden so Medikamente in abgelegene Regionen transportiert. Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern ist die medizinische Versorgung wegen schlechter Infrastruktur oft schwierig. In Malawi lernen angehende Fachkräfte inzwischen sogar, wie sie Drohnen bauen, fliegen und Daten auswerten. Eine eigene Akademie, gefördert unter anderem von der Europäischen Union und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, hilft dabei, den Gesundheitsschutz und die Katastrophenhilfe in dem afrikanischen Land auszubauen.