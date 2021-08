ein kleines Molekül versetzt gegenwärtig Viele in positive Schwingung. Es geht um "Wasserstoff", einen Energieträger, der in den letzten Wochen und Monaten einen richtigen Hype erlebt. Zuletzt gab es seitens der Bunderegierung zahlreiche Abkommen zu internationalen Wasserstoffallianzen, so unter anderem mit Australien. "Down Under" will zum global führenden Lieferanten von grünem Wasserstoff werden.