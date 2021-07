Heute kostet beispielsweise ein Solarpanel nur noch 0,4 Prozent des Preises, den man beim Start der Technik in den 1970er Jahren zahlen musste. Die enorme Kostenreduzierung geht auf Lerneffekte der Hersteller zurück. Und die teuren Anfangsinvestitionen lohnen noch auf ganz andere Art. Denn was reiche Industriestaaten in die Forschung steckten, zahlt sich jetzt für ärmere Länder aus. Sie bekommen die Möglichkeit, günstiger saubere Energie zu erzeugen. Faktisch ist es also nicht nur ökologisch besser, sondern vor allem ökonomisch sinnvoll, viel mehr in diese Technologien zu investieren.