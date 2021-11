Und was halten Sie von Kiwis aus Chemnitz? Das gibt’s nicht, glauben Sie? Doch! Der sächsische Hobbygärtner Werner Merkel hat schon vor 30 Jahren begonnen, frostresistente Kiwis zu züchten. Die Frucht ist zwar kleiner als das neuseeländische Original, lässt sich aber auf dem eigenen Balkon oder im Garten anpflanzen. Ob nun Kontrolle per EU-Gesetz oder alternative Anbaumöglichkeiten, der wichtigste Faktor sind wir, die Kunden. Indem wir darauf achten, was wir kaufen, wo wir kaufen und was wirklich drin ist.