Das klingt für Sie vielleicht nach vielen Absichtserklärungen, aber in einigen Städten passiert schon was. In Hamburg wurde vergangene Woche die erste "Protected Bike Lane" an der Veloroute 11 freigegeben. Dieser Radfahrweg ist bis zu 2,50 Meter breit und an stark befahrenen Stellen durch Trenninseln vor dem Kraftfahrzeug-Verkehr geschützt. So erhöhen sich Sicherheit und Komfort für alle Verkehrsteilnehmer*innen. Anjes Tjarks, der Hamburger Senator für Verkehr und Mobilitätswende, erklärt uns, dass für ihn die Trennung von Auto- und Radverkehr der Schlüssel zum Erfolg ist: "Wir müssen eine Infrastruktur bauen, auf der sich die Menschen wohlfühlen. Wenn sie sich wohlfühlen, werden sie auch in Massen Rad fahren."