Aus der Datenerhebung haben Forschende eine Weltkarte entwickelt, die bis in die kleinste Region zeigt, welche Ökosysteme die Menschheit schützen muss, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden. Solche Ökosysteme, wie Mangroven, tropische und alte Wälder sowie Torfgebiete sind so wertvolle Kohlenstoffspeicher, dass ihre Zerstörung zu dramatischen Folgen führen wird. Die Studie samt Weltkarte kann für Regierungen zum Instrument werden, um gezielt Klima- und Naturschutz zu betreiben. Denn diese Ökosysteme sind nicht nur CO2-Speicher, es sind gleichzeitig Orte, die eine hohe Konzentration an biologischer Vielfalt aufweisen. Sie liefern also gleich zwei Ansatzpunkte.