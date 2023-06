Das Gute zum Wochenende : Wenn Verbote nützen

Verbote, Kontrollen und Überwachungen führen meistens zu Aufschrei, Empörung und Ablehnung. Mitunter können sie aber auch sehr positive Auswirkungen haben. So will die Europäische Union künftig mit schärferen Kontrollen die Überfischung in EU-Gewässern bekämpfen. Seit 2018 wurde darüber verhandelt. Jetzt sollen unter anderem die Fangquoten auf den Schiffen per Video überwacht und die Fischerboote mit Satelliten geortet werden. Strafen sollen danach doppelt so hoch sein wie der Durchschnittswert der gefangenen Fische.