Daran wird seit Jahren weltweit geforscht. Einem israelischen Start-up ist gelungen, Laborfleisch im größeren Stil zu produzieren. Eine erste Fabrik stellt täglich bis zu 5.000 Burger-Patties her. "Future Meat" schafft ein Volumen von 500 Kilogramm Lamm-, Hähnchen- und Schweinefleisch am Tag. In Israel gibt es das Kunstfleisch schon im Restaurant, ab 2022 soll es auch in den USA auf den Markt kommen. In drei bis fünf Jahren, so schätzen Experten, könnte es in deutschen Supermarktregalen stehen.