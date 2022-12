Das Gute zum Wochenende : Give Peace a Chance

in den letzten Wochen tauchte zwischen all den düsteren Meldungen häufiger ein Wort auf, das zuletzt ein wenig an Strahlkraft verloren hatte: Frieden. So war bei der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal vom "Frieden mit der Natur" die Rede, nachdem sich die Teilnehmer auf den Schutz von 30 Prozent der Meeres- und Landfläche geeinigt haben. Ein bedeutender, optimistisch stimmender Schritt, obwohl noch konkrete Rahmenbedingungen und Kontrollmechanismen ausgehandelt werden müssen.