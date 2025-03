Das Gute zum Wochenende: Frühjahrsputz geht auch nachhaltig

Der Künstler Gunter Demnig hat in Halle sechs neue Stolpersteine verlegt , die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Die Verlegung fand in Anwesenheit von Nachfahren statt. Insgesamt gibt es in Halle nun über 300 Stolpersteine, die an die ehemaligen Wohnorte der Opfer erinnern. Im vergangenen Jahr hatten Unbekannte in Halle und Zeitz mehrere Stolpersteine gestohlen. Diese wurden mithilfe von Spenden bereits ersetzt und nun zusätzlich neue verlegt.