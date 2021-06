Die Bahn will 20 stillgelegte Strecken mit einer Länge von insgesamt 245 Kilometern in den kommenden Jahren wieder in Betrieb nehmen. Die "Bentheimer Eisenbahn" in Niedersachsen ist so ein Erfolgsmodell einer reaktivierten Strecke, gerade wird über eine Verlängerung nach Holland nachgedacht. Die ZDF-Dokumentationsreihe plan b zeigt, wie erfolgreich es sein kann, alte Schienentrassen wieder in den Verkehr der Zukunft mit einzubinden.