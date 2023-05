Überhaupt erleben der Garten und das Gärtnern spätestens seit Corona ein Umdenken. Die Zukunft ist Garten, könnte man beinahe sagen. Gerade in der Stadt wächst das Bedürfnis nach Naturerfahrung und sorgt für innovative Wege wie "Urban Gardening", also städtisches Gärtnern, das nicht nur zur Verbesserung der Umweltqualität, sondern auch zur Versorgung mit Lebensmitteln beiträgt. Solche Initiativen gründeten sich beispielsweise in Metropolen wie Vancouver, Paris oder New York, aber auch in mittelgroßen Städten wie im südfranzösischen Albi oder in Orten wie Andernach, das sich "essbare Stadt" nennt.