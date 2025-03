Das Gute zum Wochenende: Versucht‘s mal mit mehr Langsamkeit

Guten Morgen,

die Welt um uns herum ist in Aufruhr, Krise ist die neue Normalität, der Alltag zerrt an unseren Nerven. Das sind alles andere als gute Nachrichten. Sind wir auf dem Weg zur dauergenervten, gereizten und gestressten Gesellschaft? Und was können wir tun? "Langsamer werden, Druck rausnehmen, anders wahrnehmen und besser kommunizieren", raten Ärzte, Psychologen und Soziologen, und das zeigen auch entsprechende Beispiele.